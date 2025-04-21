Демпартия США забыла про Байдена в поздравлении с Пасхой

Телеканал Fox News сообщил, что демократическая партия Соединенных Штатов Америки забыла про экс-президента Джо Байдена, не включив его в список последних глав государства от Демпартии в поздравлении с Пасхой.

Уточняется, что официальный аккаунт демократов в социальной сети поздравил своих подписчиков со счастливой Пасхой. К посту были прикреплены фотографии экс-президентов Джона Ф. Кеннеди, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы.