Демпартия США забыла про Байдена в поздравлении с Пасхой
Телеканал Fox News сообщил, что демократическая партия Соединенных Штатов Америки забыла про экс-президента Джо Байдена, не включив его в список последних глав государства от Демпартии в поздравлении с Пасхой.
Уточняется, что официальный аккаунт демократов в социальной сети поздравил своих подписчиков со счастливой Пасхой. К посту были прикреплены фотографии экс-президентов Джона Ф. Кеннеди, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы.
«На снимках каждый экс-президента США отмечал Пасху со своими семьями. Аналогичный пост был опубликовал и на платформе Bluesky, но и там места для фотографии Байдена не нашлось», - отметил телеканал.