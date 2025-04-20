Раскрыта выгода пасхального перемирия для двух сторон конфликта

Даже временное перемирие без ударов дронов и интенсивных обстрелов будет выгодно для двух сторон конфликта, заявил в своем Борис Рожин.

По его словам, оно позволит «на участках провести желанную ротацию, которая в обычных условиях фронта либо затруднена, либо попросту невозможна». «Так что даже временной паузой пользуются обе стороны», — заключил Рожин.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.