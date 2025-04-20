В США рассказали об уловке министров для переубеждения Трампа

Президент США Дональд Трамп решил приостановить действие новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, встреча с Трампом состоялась в отсутствие советника Питера Наварро, выступающего за усиление тарифного давления. Министры провели переговоры с президентом и остались с ним до принятия решения, уточняет WSJ. Как отмечают журналисты, это позволило Бессенту и Лютнику избежать прямой конфронтации с Наварро, ранее препятствовавшим их участию в обсуждении торговой политики.

16 апреля Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,2% на фоне новых пошлин и геополитической нестабильности.