В США рассказали об уловке министров для переубеждения Трампа

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник поймали момент переубедить президента США Дональда Трампа по вопросам касаемо масштабных пошлин. Об этом пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По их информации, торговый советник президента Питер Наварро, который считается сторонником торговой войны, долго не подпускал их к американскому лидеру. Министры поймали момент, когда Наварро находился в другой части Белого дома, и вывели на разговор Трампа, который в итоге решил приостановить действие пошлин.

Торговый советник президента не мог начать спор и проводить контраргументы по поводу пошлин. Бессент и Лютник оставались с Трампом до тех пор, пока тот не объявил о 90-дневной паузе с пошлинами.

Напомним, в начале апреля Трамп неожиданно ввел пошлины на импорт из 185 стран. Однако в скором времени американский лидер объявил о 90-дневной паузе пошлин для 75 стран, в их число вошли государства Евросоюза.