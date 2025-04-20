МВФ понизит прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

Торговые пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, могут привести к понижению Международным валютным фондом (МВФ) прогноза роста мировой экономики.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, по мнению которого сгустившиеся над миром из-за пошлин Трампа тучи вряд ли рассеются в ближайшей перспективе.

Отмечается, что в связи с этим ВМФ в следующий вторник может объявить об ухудшении прогноза роста мировой экономики.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о замедлении мировой торговой системы. Она добавила, что новые прогнозы будут включать заметное снижение цен.