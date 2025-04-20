ЕС на фоне пасхального перемирия России объявил о поддержке Украины

После объявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии в Еврокомиссии заявили, что ждут фактическое прекращение огня и действий по длительному перемирию. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Анитту Хиппер.

© ТК «Звезда»

«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», - прокомментировала Хиппер.

Помимо этого, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила, что Европа продолжит поддержку Украины.

Напомним, в субботу в процессе встречи в Кремле Путин отдал приказ начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову начать пасхальное перемирие. С18.00 по московскому времени 19 апреля и до 00.00 по мск 21 апреля продлится праздничное перемирие по гуманитарным соображениям.