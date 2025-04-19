Маск допустил потерю Соединенными Штатами своих исконных ценностей

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, который утверждает, что нелегальная миграция может привести к утрате Соединенными Штатами исконных ценностей. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

Как считает Экман, США впускают в страну миллионы нелегальных мигрантов без проверки, а чтобы их выдворить требуются, судебные разбирательства. Именно это и может привести к утрате ценностей, которые демократическая система была призвана сохранить.

«Это жестокая правда», — ответил Маск.

Ранее стало известно, что за несколько месяцев США потратили на борьбу с мигрантами более 300 миллионов долларов.