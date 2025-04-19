В ООН прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

ООН "принимает к сведению" объявление Россией пасхального перемирия и призывает к установлению прочного режима прекращения огня на Украине. Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призывали к установлению прочного режима прекращения огня на Украине и вновь подтверждаем нашу поддержку значимых усилий по установлению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - указывается в сообщении.