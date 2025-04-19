Нетаньяху пообещал полностью уничтожить ХАМАС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что ХАМАС отказался от сделки по освобождению заложников.

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Глава кабмина утверждает, что представители палестинского движения в конце недели отвергли договоренности, которые бы помогли освободить половину живых заложников в секторе Газа. Нетаньяху рассказал, что ХАМАС требует полного вывода войск с территории анклава и привлечения капитала для восстановления региона. По мнению Израиля, эти средства пойдут на перевооружение движения и подготовку новых атак.

«Мы не прекратим войну за возрождение, пока не уничтожим ХАМАС в Газе, пока не вернем всех наших заложников, и пока не обеспечим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для Израиля», — пообещал политик.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.