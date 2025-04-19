В ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер с осторожностью высказалась по поводу объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, передает Reuters.

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«У России есть послужной список агрессора, так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня», — заявила Хиппер.

Она добавила, что прошло уже более месяца с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и подчеркнула, что РФ могла бы остановить военные действия в любой момент, «если бы действительно этого захотела».

«Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении к длительному, справедливому и всеобъемлющему миру», — заключила представитель ЕК.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.