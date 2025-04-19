Зеленский сделал новое заявление о пасхальном перемирии

Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия, которое объявил российский лидер Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — говорится в публикации.

Зеленский прокомментировал объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам политика, ответ на предложение «покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия».