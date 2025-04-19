Зеленский сделал новое заявление о пасхальном перемирии

Зеленский выразил готовность действовать зеркально после объявления пасхального перемирия
Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия, которое объявил российский лидер Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — говорится в публикации.
Зеленский прокомментировал объявление Путиным пасхального перемирия
Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам политика, ответ на предложение «покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия».
«Тридцать дней могут дать миру шанс», — подчеркнул украинский президент.