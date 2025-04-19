Верховный суд США приостановил депортацию венесуэльских мигрантов

Верховный суд США наложил временный запрет на планы администрации Белого дома по депортации еще одной группы венесуэльских мигрантов, обвиняемых в участии в преступной банде. Об этом сообщает CNN.

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Причиной для вмешательства суда стало ходатайство, поданное адвокатами мигрантов 18 апреля 2025 года. Они указали, что их клиенты могут быть высланы без предварительного уведомления и возможности обжалования решения о депортации. Адвокаты отметили, что некоторые мигранты уже начали подготовку к вылету.

В решении Верховного суда не указаны причины, но дано указание администрации не предпринимать дальнейшие действия до тех пор, пока федеральный апелляционный суд в Луизиане не вынесет вердикт по этому делу. При этом двое судей, Сэмюэл Алито и Кларенс Томас, выступили против данного решения.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из Соединенных Штатов 1 млн иностранных мигрантов за первый год работы главы Белого дома.