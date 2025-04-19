Келлог намекнул на важное решение по Украине в Лондоне

Спецпосланник президента США Кит Келлог, рассказывая в эфире телеканала Fox News о встрече с украинцами и европейцами в Париже, намекнул, что на следующей встрече в Лондоне может быть достигнут консенсус по прекращению огня на Украине.

По словам Келлога, на встрече в Париже обсуждался вопрос о прекращении огня в ближайшие сроки.

"И именно поэтому мы отправляемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически зафиксировать это", - сказал спецпосланник.

Он также выразил уверенность, что после этого откроются "огромные возможности".

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники также сообщала, что на следующей неделе в Лондоне может быть согласовано всеобъемлющее перемирие. Источник объяснял, что затем это будет согласовано с Россией и определены дальнейшие шаги.

Келлог: Украина не станет частью НАТО

При этом президент России Владимир Путин уже сегодня объявил о пасхальном перемирии и призвал Киев его соблюдать. Однако Владимир Зеленский фактически ответил отказом, хотя прямо об этом не заявил.