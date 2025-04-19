Туристы пытались взять штурмом Колизей, закрытый из-за визита Вэнса

Толпа иностранных туристов в Риме пыталась штурмовать вход в Колизей после его преждевременного закрытия из-за визита семьи вице-президента США Джея Ди Вэнса. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

По информации издания, вход в Колизей был закрыт как минимум на час раньше без предупреждения, из-за чего туда не смогли попасть уже купившие билеты туристы.

При этом всех находившихся внутри посетителей выдворили, а внутрь пустили только охрану и снайперов.

Туристам, не попавшим в Колизей, пообещали вернуть деньги за билеты, однако некоторые из них возмутились и попытались прорваться внутрь через закрытые ворота.

Газета отмечает, что сам Вэнс в Колизей в итоге так и не приехал.