ЕС лишает Венгрию права голоса

Государства-члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Киева, сообщает газета The Guardian.

Правительство Венгрии приняло решение провести референдум по возможному вступлению Украины в ЕС. В бюллетенях для голосования, которые будут разосланы на этой неделе, задается простой вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?"

Плакаты развешаны по всей стране.

"Давайте не позволим им решать за нас", - гласит слоган, на котором изображены президент Украины военного времени Владимир Зеленский, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

В Венгрии ответили на вопрос о выходе из ЕС

При этом несмотря на нейтральный характер вопроса, правительство Венгрии не остается в стороне. Премьер-министр Виктор Орбан призвал людей проголосовать. По его словам, членство Киева в ЕС будет означать, что "придется потратить все венгерские деньги на Украину".

Отмечается также, что дешевая рабочая сила из Украины отнимет рабочие места у венгров, а эпидемии распространятся, потому что недостаточно украинцев получат прививки.

По оценкам экспертов, попытки помешать поддержке Украины могут привести к пересмотру отношений Будапешта с ЕС. Государства-члены Евросоюза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как, в конечном итоге, использовать санкции против Венгрии. Речь идет о лишение права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС.