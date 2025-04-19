Мелони схитрила с переводом, отвечая перед Трампом на вопрос об Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перебила свою переводчицу, отвечая в присутствии президента США Дональда Трампа на вопрос журналистов об Украине. На это обратило внимание издание The Guardian.

Мелони встречалась Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. В рамках мероприятия журналист на итальянском языке задал премьеру вопрос, что та думает о возложении президентом США ответственности за конфликт на Украине на Владимира Зеленского, а также об увеличении военных трат Италией в рамках НАТО.

Ответила Мелони также по-итальянски. Она вновь обвинила Россию в начале конфликта и заявила о работе над достижением "справедливого и прочного" мира. Как отмечает Guardian, отвечала Мелони неохотно и сидела, поджав ноги, а Трамп внимательно наблюдал за ней.

Когда премьер Италии закончила, глава Белого дома неожиданно потребовал перевести диалог.

Переводчица Мелони начала неуверенно озвучивать сказанное руководителем.

"Премьер-министра Мелони спросили… что она думает о том факте, что президент Трамп возлагает на Зеленского ответственность за конфликт на Украине", - успела, запинаясь, сказать переводчица.

После этого Мелони перебила сотрудницу словами: "Подождите, подождите" - и начала переводить на английский сама. Однако в своем "переводе" для Трампа она рассказала лишь о тратах Рима в НАТО, вообще умолчав об Украине и Зеленском.

Как указывает издание, Мелони, возможно, почувствовала, что ситуация заходит на "небезопасную территорию", поскольку сама она всегда придерживалась западной поддержки Украины, от которой Трамп "вот-вот откажется".