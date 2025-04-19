Киев опроверг информацию о готовности на 90 процентов принять план Трампа

Киев опроверг информацию о готовности на 90 процентов принять мирный план Трампа
Министерство обороны Украины опровергло публикацию New York Post (NYP), согласно которой Киев готов принять 90 процентов мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает Sky News.
В ведомстве заявили, что не принимают политических решений и не оценивают переговоры в процентах. В Минобороны добавили, что Россия не поддержала предложение США о полном прекращении огня 11 марта, в отличие от Украины. В таких условиях Киев никак не может «измерить» свое согласие и говорить о готовности к миру.
«Мы остаемся в конструктивном диалоге с нашими американскими партнерами и полностью поддерживаем прекращение этой войны», — подчеркнули в ведомстве.
Украина поддержала мирный план Трампа
Ранее сообщалось, что Украина поддержала мирный план госсекретаря США Марко Рубио и теперь ожидает решения России. Об этом писал NYP, ссылаясь на информацию от высокопоставленного лица из администрации США.