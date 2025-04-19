Глава МИД Ирана рассказал о новом этапе переговоров по ядерной программе

Тегеран и Вашингтон согласовали организацию встреч технических групп, они стартуют в Омане 23 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Переговоры технических групп на уровне экспертов пройдут в Омане, <...> а третий раунд переговоров состоится в следующую субботу», — сказал он.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

До этого Арагчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.