В МИД Белоруссии приветствовали пасхальное перемирие

Белоруссия одобрила инициативу о введении гуманитарной паузы в зоне конфликта на Украине и выразила надежду, что этот шаг поможет снизить напряжённость и откроет путь к дипломатическому урегулированию.

«Республика Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД Белоруссии.

В МИД отметили, что такая пауза имеет особое значение в преддверии Пасхи, которая почитается тремя братскими народами — Белоруссией, Россией и Украиной — как период мира, гуманизма и обновления.

Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что объявленное перемирие станет важным моментом для деэскалации конфликта и поможет перейти к дальнейшим переговорам.

Ранее правящая партия Турции положительно оценила пасхальное перемирие.