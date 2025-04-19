Франция должна прекратить любые поставки оружия Киеву и поддержать усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо написал, что официальный Париж должен прекратить снабжать Зеленского оружием и рассматривать отправку военного контингента на Украину.

«Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата», — призвал Филиппо.

По его словам, лидерам стран ЕС следует поддержать мирные переговоры, которые инициировали Россия и США для разрешения украинского кризиса.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон должен навести порядок в Марселе прежде чем заниматься Киевом.