В Киеве начались стычки из-за ЛГБТ*-фестиваля

В Киеве на Украине проходят стычки полиции с противниками проведения на Пасху ЛГБТ*-кинофестиваля.

«В Киеве около кинотеатра «Жовтень» полиция разогнана акцию противников ЛГБТ-фестиваля», — говорится в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua».

Как отмечается, данное мероприятие уже вызвало скандал во всей стране.

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.