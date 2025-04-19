В Киеве начались стычки из-за ЛГБТ*-фестиваля

«СТРАНА.ua»: в Киеве начались стычки из-за проведения на Пасху ЛГБТ*-фестиваля
В Киеве на Украине проходят стычки полиции с противниками проведения на Пасху ЛГБТ*-кинофестиваля.
«В Киеве около кинотеатра «Жовтень» полиция разогнана акцию противников ЛГБТ-фестиваля», — говорится в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua».
Как отмечается, данное мероприятие уже вызвало скандал во всей стране.
Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.