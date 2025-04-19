«СТРАНА.ua»: в Киеве начались стычки из-за проведения на Пасху ЛГБТ*-фестиваля

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В Киеве на Украине проходят стычки полиции с противниками проведения на Пасху ЛГБТ*-кинофестиваля.

В Киеве начались стычки из-за ЛГБТ*-фестиваля
© РИА Новости
«В Киеве около кинотеатра «Жовтень» полиция разогнана акцию противников ЛГБТ-фестиваля», — говорится в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua».

Как отмечается, данное мероприятие уже вызвало скандал во всей стране.

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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