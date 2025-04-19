Власти США начали «оживлять» мигрантов

Власти США начали считать живыми ошибочно признанных умершими мигрантов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

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По данным издания, за последнюю неделю Службе социального обеспечения Соединенных Штатов удалось вернуть в соответствующую базу данных сведения о примерно 30 мигрантах, ошибочно признанных умершими. Для исправления данных пострадавшим от ошибки властей пришлось самостоятельно явиться в офисы службы.

По данным WP, всего ошибочно признанными умершими могут быть более шести тысяч мигрантов, преимущественно латиноамериканского происхождения. Белый дом отлицает наличие ошибки, указывая, в частности, на переименование базы данных. Издание замечает, что внесение сведений о человекке в список умешних лишает мигранта права на получение пособия и возможность легального трудоустройства в Соединенных Штатах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа намерена резко ускорить процесс депортации мигрантов с помощью отклонения дел о предоставлении политического убежища без полноценного слушания.