В США раскрыли условие России относительно судьбы Зеленского

Россия настаивает на «денацификации» правительства Украины. Прежде всего, это означает отставку Владимира Зеленского, пишет комментатор The New York Times Давид Сангер.

Сангер ссылается на анонимных чиновников ЕС, которые знают о содержании переговоров американцев с европейцами, состоявшихся в Париже 17 апреля. Один из источников сообщил, что Россия видит важнейшим условием урегулирования денацификацию Украины и отставку Зеленского.

«Россияне… настаивают на новых условиях, в том числе на «денацификации» украинского правительства — кодовом слове для замены Зеленского», — сказано в материале.

Источники считают, что власти США не намерены обсуждать следующие пакеты вооружений для Украины. В Брюсселе также не получили гарантий того, что Вашингтон продолжит предоставлять разведданные Киеву.

В США предрекли сложную реакцию Зеленского на предложение по урегулированию конфликта

Комментатор The New York Times отмечает, что после слов Трампа и Рубио основной вопрос заключается в том, планируют ли США переложить дела Киева на плечи ЕС и сблизиться с Россией.