Европейский союз (ЕС) делает все, чтобы помешать миру на Украине. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Евросоюз подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. Однако он отметил, что объявленное Россией пасхальное перемирие является очень позитивным шагом вперед.

«Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров», — сказал он.

По мнению политика, Франция, освободившаяся от Евросоюза, могла бы способствовать достижению мира на Украине.

Ранее Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине. Он также поддержать усилия по урегулированию конфликта президента США Дональда Трампа.