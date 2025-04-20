Ажиотаж вокруг дубайского шоколада привел к дефициту фисташек в мире

Ажиотаж вокруг дубайского шоколада, ставшего популярным летом прошлого года, привел к дефициту фисташек в мире. Об этом пишет Financial Times (FT).

Продукт состоит из шоколада с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Он стал трендовым благодаря многочисленным обзорам блогеров.

«Стремительный рост популярности дубайского шоколада спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен», — пишет газета.

Главным экспортером орехов являются США. В прошлом году наблюдался недостаточный урожай, и запасы фисташек резко сократились. Из-за дефицита стоимость фисташковых ядер выросла с с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. В публикации отмечается, что некоторые магазины вынуждены ввести ограничения на количество плиток шоколада в одни руки.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила о потенциальном вреде дубайского шоколада. Специалист заявила, что в составе этого десерта слишком много сахара и жиров.