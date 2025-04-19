Додик обвинил Лондон в подготовке покушения на его жизнь

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик рассказал, что в БиГ было переброшено подразделение военных из Великобритании. Он добавил, что боевики должны были его убить при задержании, пишет РИА Новости.

Додик пояснил, что сведения о подготовке покушения ему передали главы государств и правительств ряда европейских стран.

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а «грохнуть» под предлогом «оказания сопротивления», — пояснил политик.

Лидер боснийских сербов заметил, что на этот шаг власти Соединенного Королевства могли пойти по мафиозному принципу: «есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

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Додик заметил, что политики из Брюсселя предлагали ему отступить и уйти в сторону в политическом смысле. Он добавил, что «этого кино они не увидят».