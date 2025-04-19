Минздрав Газы сообщил о более 90 погибших в анклаве за два дня

По меньшей мере 92 палестинца погибли, почти 220 ранены в секторе Газа за минувшие 48 часов в результате израильской военной операции в анклаве. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения Газы.

"За прошедшие двое суток в Газе погибли 92 человека, 219 получили ранения", - говорится в отчете ведомства.

Минздрав Газы добавил, что общее число жертв в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 51 157, число пострадавших - до 116 724.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.