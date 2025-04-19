Додик: британцы хотели меня ликвидировать при попытке задержания

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью изданию Novosti.rs, что службы официального Лондона совместно с боснийской разведкой и некоторыми членами сил быстрого реагирования Европейского союза EUFOR планируют его похищение и ликвидацию.

По словам Додика, три президента европейских стран и один премьер-министр рассказали ему, что в Боснию было переброшено около 40 британских спецназовцев.

"С приказом не арестовывать меня, а «грохнуть» меня под предлогом, что «я оказал сопротивление». Видимо, по принципу мафии", - приводит издание слова Додика.

Он утверждает, что эту идею не оставили, так как он отказался от предложения политиков из Брюсселя "отойти в сторону в политическом смысле".

Додик заверил, что не отступит, даже если его задерживать прибудет НАТО.

Также Додик рассказал, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины.

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