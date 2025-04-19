В ФРГ оценили вероятность поставок Киеву ракет Taurus

Армии ФРГ не хватает ракет Taurus, кроме того, Россия будет рассматривать поставки этого оружия на Украину как прямое участие Германии в конфликте. Об этом в интервью Augsburger Allgemeinе заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

Баварский премьер-министр в субботнем интервью отметил, что вопрос о возможности поставок Taurus Киеву «решит новый канцлер» ФРГ. Одновременно Зёдер сослался на ограниченные ресурсы немецких вооруженных сил.

«Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для себя. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Заметно, что россияне тоже относятся к нему с уважением», — сказал Зёдер.

Газета отмечает, что уходящий канцлер Олаф Шольц всегда выступал против поставок Taurus Киеву. Зёдер поддерживает его точку зрения, он считает, что бундесвер сам нуждается в срочной модернизации ПВО и соответствующем вооружении.

«Помимо этой крылатой ракеты, нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит. Вы можете видеть по Израилю, насколько они важны», — сказал глава правительства Баварии.

На этой неделе выдвинутый в канцлеры Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки крылатых ракет Taurus Украине в координации с европейскими партнерами.

В России предложили ударить по резиденции Мерца из-за поставок Киеву ракет Taurus

Россия в ответ предупредила об опасности эскалации украинского кризиса. Любой удар крылатыми ракетами Taurus по российским целям будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.