Жители Украины получат многомиллиардный долг из-за «минеральной сделки» с Соединенными Штатами, предположил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Напомним, что сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом неоднократно откладывалась. Вместе с тем, на днях стороны заключили меморандум, в котором прописали дорожную карту по будущей сделке.

«Интереснейшая ситуация сложится после подписания договора о минералах. Счастливые жители спасенной «союзниками» Украины, помимо миллиона ветеранов-льготников и разрушенной инфраструктуры, получат чудесный бонус в виде долга 269 миллиардов долларов», — разъяснил депутат.

По его словам, украинцам придется либо остаться на Украине с тем, чтобы расплачиваться за «перемогу», либо покинуть страну.

США и Украина достигли прогресса в переговорах о сделке по минералам

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что соглашение по минералам не привязано к процессу по перемирию и относится к вопросу экономического партнерства.