Беженку из Мариуполя не выпускают из Германии, угрожая отнять детей

Социальные службы Германии не позволяют беженке из Мариуполя Наталье покинуть страну, угрожая отобрать ее детей. Об этом женщина рассказала в интервью RT.

Наталья поделилась, что в 2022 году она покинула Мариуполь вместе с родителями, мужем и двумя детьми, которым сейчас 4 и 6 лет. Теперь, когда обстановка в родном городе стабилизировалась, семья планирует вернуться.

Она также упомянула, что однажды социальные службы уже забрали ее детей на три дня, когда ей пришлось выйти из дома по важным делам. По ее словам, когда она вернулась по звонку мужа, доступ к детям ей не предоставили, и вскоре их увезли.

«Мой супруг позвонил мне, и я немедленно приехала, но меня не пустили в квартиру. Я лишь увидела, как детей укутывали в одеяло», — рассказала Наталья.

Как выяснилось, за семьей из Мариуполя следили социальные службы из-за жалоб соседа подруги. Наталья подчеркнула, что не знает причины этих жалоб. Хотя детей впоследствии вернули, соцслужбы предупредили ее о том, что в следующий раз она может потерять их навсегда.

В ведомстве также сообщили женщине, что ее муж не может проживать с детьми в Германии, так как якобы был замечен в нетрезвом состоянии. В результате Наталья опасается покидать страну, поскольку думает, что на границе у нее могут отобрать детей.

До этого Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что в странах Европы у украинских семей отобрали 430 детей.