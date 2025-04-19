На Западе обвинили ЕС в убеждении США эскалировать конфликт на Украине

Представители европейских стран на встрече в Париже убеждали США эскалировать конфликт на Украине, рассказал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В четверг, 17 апреля, в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио в дальнейшем проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова об их результатах.

«Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну», — пояснил ученый.

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Накануне Рубио сообщил, что Вашингтон долго помогал Украине, но теперь США необходимо сфокусироваться на ряде других вопросов. Он добавил, что если Москва и Киев серьезно настроены на мир, то американская сторона готова помочь, в противном случае «займется чем-то еще».