Давление Брюсселя стало причиной того, что вице-премьера Сербии Александра Вулина не включили в состав нового правительства страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что Александр Вулин, известный своей пророссийской позицией, не вошел в новый состав правительства, поскольку на президента страны Александра Вучича оказывалось давление.

«Александра Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал источник.

Ранее источник сообщил, что ЕС решил внести Вулина в санкционный список. Это произошло после речи в Европарламенте, где политик сделал несколько заявлений об отношениях с Брюсселем и Москвой. Также в ЕС потребовали от Вучича убрать Вулина из состава нового правительства.

Вице-премьер Сербии Вулин не войдет в состав нового правительства

Вулин неоднократно выступал за дружеские отношения с РФ. В прошлом году он сказал, что готов «до последнего дня своей жизни» сражаться за дружбу с Россией. Сербские политики отмечали, что «присутствие Вулина в кабинете министров отвечало бы интересам народа.