Абхазия полностью обесточена

Во всей Абхазии пропало электричество из-за аварии в энергосистеме Грузии. О блэкауте сообщила абхазская компания «Черноморэнерго».

Инцидент произошел в субботу, 19 апреля

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — сообщили энергетики в телеграм-канале.

В Абхазии ограничили подачу электричества

Также отмечается, что в центре Сухума сейчас нет воды из-за аварии на трубопроводе. Подачу планируют восстановить к вечеру субботы.