В Канаде загорелся Музей наследия украинской культуры

В Канаде в городе Эдмонтон в провинции Альберта произошел пожар в Музее наследия украинской культуры. Об этом говорится на странице канадской полиции в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Можем подтвердить, что огонь распространился на постройки в селе наследия украинской культуры», — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали жителей избегать этого района и использовать альтернативные маршруты для поездок. В соседнем районе возгорания была объявлена эвакуация, которую отменили спустя некоторое время.

Село наследия украинской культуры рассказывает о жизни украинских первопроходцев в Альберте. В музее можно узнать о быте украинцев в Канаде в период с 1892 по 1930 год, а также посмотреть на аутентичные дома украинских эмигрантов.

В январе в США из-за бушующих в Лос-Анджелесе лесных пожаров сгорел «единственный в мире» музей кроликов. Как рассказал его совладелец Стив Любански, он вместе с женой почти 40 лет собирал «кроличью» коллекцию. Большую часть экспонатов огонь уничтожил, однако Любански удалось спасти питомцев и некоторые предметы.