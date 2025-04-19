В проливе Дарданеллы в Турции приостановили движение судов

Из-за сильного тумана остановлено движение в проливе Дарданеллы. Суда не могут пройти в обоих направлениях, сообщает CNN Turk.

Туман, усилившийся к утру 19 апреля, привел к ухудшению видимости в море.

«Управление службы движения судов пролива Дарданеллы по радио объявило капитанам судов, курсирующих с севера и юга, что пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях с 06:20», — сообщает телеканал.

Управление заявило, что движение судов нормализуется после того, как туман рассеется.

Паромное сообщение на линиях Чанаккале — Эджеабат и Чанаккале — Киликбахир также временно остановлено из-за тумана.