"Подарок Путину": в США забили тревогу из-за слов Рубио об Украине

Газета The New York Times расценила как "подарок Путину" заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из мирных переговоров по Украине, если увидит, что соглашения об остановке конфликта не удастся достичь в перспективе ближайших недель.

"Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий?", - задается вопросом автор, добавляя, что предупреждение госсекретаря о том, что у США "есть другие приоритеты", могут подразумевать именно это.

В статье задали и второй вопрос, означает ли заявление Рубио, что США "фактически умывают руки от самой Украины?"

"Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину", - подчеркивает NYT.

На Западе предупредили Украину о плохом знаке со стороны США

Издание также обращает внимание на постоянные разговоры европейских чиновников о том, как поддержать Украину без помощи Вашингтона.