США теряют интерес к конфликту на Украине

Специальный представитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News заявил об усталости США от украинского конфликта. Этот комментарий стал реакцией на жесткое заявление госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию ситуации.

Келлог подчеркнул, что Америка вынуждена сосредоточиться на других глобальных вызовах, несмотря на продолжающийся конфликт. По его мнению, хотя война затянулась, дипломатические усилия еще могут принести результаты.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина могут достичь договорённости уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что DHL ограничила отправку посылок в США из-за пошлин Трампа.