Украина поддержала мирный план Трампа

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев согласен с 90 процентами мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом пишет New York Post (NYP).

Украина поддержала мирный план госсекретаря США Марко Рубио и теперь ожидает решения России. Ожидается, что, если Москва не примет предложение Трампа, тот покинет стол переговоров. Представитель американской администрации рассказал, что до ответа России Украина планирует проработать пункты мирного соглашения, которые касаются линий прекращения огня.