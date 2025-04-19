Европу накрыл мощный снегопад

Сразу несколько европейских стран в разгар весны накрыл мощный снегопад. На востоке Франции объявлена угроза схода лавин.

Снега выпало столько, что коммунальные службы не справляются, и местные жители, вооружившись лопатами, сами расчищают дороги.

Непогода оставила без электричества тысячи домов, есть перебои и в работе мобильной связи.

Москвичей предупредили о снегопадах в мае и июне

А на польский город Люблин обрушился мощный град. Всего за несколько минут земля покрылась плотной ледяной коркой, сообщает "ТВ Центр".