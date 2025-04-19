"Уже в Лондоне": в США анонсировали эпохальное событие по Украине

Газета The New York Post со ссылкой на источники сообщает, что на следующей неделе в Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины может быть согласовано всеобъемлющее перемирие. Напомним, что первая встреча проходила в минувший четверг 17 апреля в Париже.

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Высокопоставленный представитель администрации сказал изданию, что министр обороны Украины сообщил американским официальным лицам, что Киев на 90% поддерживает мирную программу президента Дональда Трампа, представленную в Париже госсекретарем Марком Рубио и двумя специальными посланниками - Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", - приводит издание слова американского чиновника.

Источник добавил, что затем будет проведено обсуждение с русскими и зафиксировано, где находятся обе стороны.

"И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги", - добавил чиновник.

Он также отметил, что часть беспокойства украинской стороны связана с территориями, с тем, что украинцы называют "де-юре" и "де-факто".

Уиткофф: Вопрос территорий между Россией и Украиной может частично решиться

Также сообщается, что Уиткофф будет убеждать Россию принять согласованный в Лондоне вариант, предлагая "пряник" в виде ослабления санкций.