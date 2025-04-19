Нападки Трампа на Канаду сыграли на руку либералам

После нападок Дональда Трампа на Канаду популярность партии либералов Марка Карни возросла, что подорвало призывы консерваторов к переменам после эры Трюдо. Недавно назначенный премьер-министр Марк Карни заявил, что ключевым вопросом на предстоящих выборах в Канаде является то, кто лучше всего справится с Дональдом Трампом. На днях он встретился со своим соперником-консерватором во время дебатов лидеров на французском языке.

Лидер оппозиционных консерваторов Пьер Пуальевр заявил во время дебатов, что Канада нуждается в переменах после десятилетия правления Либеральной партии, а Карни такой же, как его предшественник Джастин Трюдо. На это Карни ответил: “Мистер Пуальевр - не Джастин Трюдо. Я тоже не Джастин Трюдо. На этих выборах вопрос в том, кто будет противостоять мистеру Трампу”.

Этот обмен мнениями стал первым с тех пор, как Карни был избран лидером либералов в марте, отмечает The Guardian.

Торговая война Трампа и угрозы превратить Канаду в 51-й штат США привели канадцев в ярость и привели к всплеску канадского национализма, который укрепил позиции Либеральной партии Карни в преддверии голосования 28 апреля.

Дебаты проходили в Монреале, крупнейшем городе преимущественно франкоязычного Квебека. Эта провинция имеет 78 из 343 мест в Палате общин и обычно рассматривается как один из ключей к победе.

Пуальевр умоляет канадцев не выбирать либералов на четвертый срок. Он надеялся, что выборы станут референдумом по Трюдо, популярность которого снизилась к концу десятилетия его пребывания у власти из-за роста цен на продовольствие и жилье и роста иммиграции.

Трамп начал угрожать Канаде

Но Трамп атаковал, Трюдо подал в отставку, а Карни, дважды занимавший пост главы центрального банка, стал лидером Либеральной партии и премьер-министром после гонки за лидерство в партии, констатирует The Guardian.

Когда его спросили о Трюдо на пресс-конференции после дебатов, Карни сказал: “Одно из различий, которых много, но одно из различий между нами двумя заключается в том, что я уделяю гораздо больше внимания экономике, росту экономики. На самом деле, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, учитывая масштабы кризиса, я бы сказал, что мы должны постоянно уделять внимание росту экономики”.

Ив-Франсуа Бланш из сепаратистского Квебекского блока, чья партия теряет поддержку либералов Карни в Квебеке, согласился с призывом консерваторов к переменам, заявив, что либералы - это та же партия, что и раньше, те же министры и те же законодатели, и новый лидер этого не изменит.

Но общественное мнение тоже изменилось, подчеркивает The Guardian. Согласно опросу, проведенному Nanos в середине января, либералы опередили Консервативную партию с 47% до 20%. Согласно последнему опросу Nanos, опубликованному в среду, либералы лидировали на восемь процентных пунктов. Январский опрос показал погрешность в 3,1 балла, в то время как последний опрос показал погрешность в 2,7 балла.