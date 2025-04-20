Тысячи американцев вышли на улицы для протестов против политики Трампа
Тысячи демонстрантов вышли на улицы США 19 апреля 2025 года, выражая протест против курса президента Дональда Трампа.
Участники акций обвинили главу государства в ущемлении гражданских свобод, нарушении принципа верховенства права, жёсткой иммиграционной политике, сокращении госсектора и дестабилизации экономики. Возле Белого дома толпа скандировала «Позор!», требуя отставки администрации, сообщает The New York Times.
Отдельный марш прошёл от монумента Вашингтону: протестующие требовали вернуть в страну Килмара Абрего Гарсию — жителя Мэриленда, депортированного в Сальвадор. Демонстранты с перевёрнутыми флагами шествовали по Конститьюшн-авеню под лозунгом «Верните Килмара!». Власти настаивают на его связи с бандой MS-13, что сам мужчина отрицает.
Массовые выступления против политики Трампа продолжаются: две недели назад, 5 апреля, акции собрали десятки тысяч участников. Однако в этот раз, по данным NYT, в Вашингтоне и Чикаго число протестующих сократилось — в столице марш объединил несколько тысяч против прежних десятков.
Всего 19 апреля по стране прошло свыше 700 акций протеста. Активисты обещают продолжить давление на администрацию до изменения её курса.