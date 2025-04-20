Тысячи американцев вышли на улицы для протестов против политики Трампа

Тысячи демонстрантов вышли на улицы США 19 апреля 2025 года, выражая протест против курса президента Дональда Трампа.

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Участники акций обвинили главу государства в ущемлении гражданских свобод, нарушении принципа верховенства права, жёсткой иммиграционной политике, сокращении госсектора и дестабилизации экономики. Возле Белого дома толпа скандировала «Позор!», требуя отставки администрации, сообщает The New York Times.

Отдельный марш прошёл от монумента Вашингтону: протестующие требовали вернуть в страну Килмара Абрего Гарсию — жителя Мэриленда, депортированного в Сальвадор. Демонстранты с перевёрнутыми флагами шествовали по Конститьюшн-авеню под лозунгом «Верните Килмара!». Власти настаивают на его связи с бандой MS-13, что сам мужчина отрицает.

Массовые выступления против политики Трампа продолжаются: две недели назад, 5 апреля, акции собрали десятки тысяч участников. Однако в этот раз, по данным NYT, в Вашингтоне и Чикаго число протестующих сократилось — в столице марш объединил несколько тысяч против прежних десятков.

Всего 19 апреля по стране прошло свыше 700 акций протеста. Активисты обещают продолжить давление на администрацию до изменения её курса.