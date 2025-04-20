Европа должна увеличить поток помощи Украине и заполнить пропасть, которая может возникнуть в случае прекращения поддержки Киева со стороны США. Об этом пишет газета The Times.

В материале указывается, что планы Трампа прекратить боевые действия пока не увенчались успехом, а его риторика в отношении Владимира Зеленского и стремление восстановить отношения с Россией ознаменовали начало нового «критического этапа» для Украины и Запада.

Как следует из текста, американская помощь Киеву застопорилась с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Последний пакет помощи Украина получила еще при администрации Джо Байдена, пишет Times.

Келлог оценил заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине

По мнению авторов, Трамп намерен отказаться от лидерства США в «свободном мире». В связи с этим Великобритания и Евросоюз должны сделать своими приоритетами увеличение помощи Украине, увеличение расходов на оборону, создание европейских сил, которые в случае необходимости будут развернуты на территории республики. Европа должна заполнить пропасть, которую оставила Америка, констатирует Times.

До этого спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми, поскольку Белый дом устал от происходящего на территории республики.