Зеленского поставили на место после его слов о Уиткоффе

Украинский лидер Владимир Зеленский своей резкой критикой в адрес спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа показывает, что боится мира.

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Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре», — подчеркнул он.

До этого Зеленский утверждал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф распространяет «российские нарративы» и не вправе обсуждать территории Украины.

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15 апреля спецпосланник Трампа заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.