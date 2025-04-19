WP: Зеленскому будет трудно проглотить предложенный США вариант мирной сделки

Владимиру Зеленскому "будет трудно проглотить" предложенный Вашингтоном вариант урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своей авторской колонке заявил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

"Текущий пакет [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить", - цитирует ТАСС публикацию.

По словам обозревателя, камнем преткновения для заключения сделки может отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США, отметил автор.

Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно при помощи европейских стран, но, вероятно, без американского "заслона".

Игнейшес отметил, ссылаясь на европейских чиновников, что без американской помощи их военной и разведывательной поддержки будет недостаточно для обеспечения защиты Украины после заключения мирного соглашения.

В прошлом месяце Киеву удалось пережить шестидневное прекращение разведывательной помощи Вашингтона, целью которого было выдавить уступки из Зеленского.

Однако, если бы это продолжалось еще неделю, то последствия этого были бы катастрофическими, подчеркнул автор статьи, ссылаясь на украинских чиновников.