Раскрыт мотив Зеленского, обвинившего Китай в оказании помощи России

Мотивы обвинений украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая касательно поставок оружия России связаны с ухудшением ситуации для ВСУ. Такое предположение сделал китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин.

«Первопричиной подобных обвинений может быть неблагоприятная для Украины ситуация на поле боя», — передает слова Чжунпина газета Global Times.

Он добавил, что такие заявления могут быть попыткой Украины привлечь больше поддержки от Запада.

По его словам, Китай строго контролирует экспорт вооружений и не будет поставлять их ни одной стороне конфликта. В то же время китайское правительство отвергло обвинения в адрес Пекина, подчеркивая свою неизменную позицию по вопросу Украины, передает «Царьград». Аналитики также отмечают, что Киев испытывает нарастающее давление и пытается договориться о помощи с Вашингтоном.