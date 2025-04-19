В Госдепе раскрыли связь между сделкой по недрам и урегулированием конфликта на Украине

Сделка между Вашингтоном и Киевом по недрам не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине. Связь между соглашениями раскрыла руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

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«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — сказала Брюс.

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По ее словам, президент США Дональд Трамп надеется, что сделка будет заключена на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США на данный момент не обсуждают возможность выделить Украине новые пакеты военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.