Европа должна быстрее найти решение по Украине. Вашингтон не намерен тратить время на бесконечные переговоры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год», — передает слова Брюс телеканал Fox News.

Она добавила, что США не хотят «ждать и надеяться» и ожидают, что европейские союзники поймут необходимость активных действий для урегулирования конфликта.

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Кремль скептически относится к возможности участия ЕС в мирном процессе по Украине, утверждая, что европейские страны не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышно призывов к миру от Европы, а лишь милитаристские настроения. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов прекратить попытки достижения мирного соглашения в ближайшие дни, если не появятся реальные шансы на сделку, добавив, что Европе необходимо участвовать в этом процессе.