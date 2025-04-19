Раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа

Одна из крупнейших птицеводческих компаний в Соединенных Штатах Piligrim's Pride пожертвовала рекордные пять миллионов долларов на инаугурацию действующего американского президента Дональда Трампа. Такие данные раскрыла газета The Wall Street Journal, ознакомившаяся со списком доноров.

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Также в числе спонсоров оказались криптовалютные компании: Ripple (около пяти миллионов долларов), Robinhood Markets (два миллиона долларов), Coinbase Inc. (один миллион долларов). Нефтяные предприятия также финансово поддержали инаугурационный комитет Трампа: Chevron (два миллиона долларов), Exxon Mobil, Occidental Petroleum и ConocoPhillips (по одному миллиону долларов каждое). Такие же суммы пожертвовали фармацевтические компании Bayer Corporation, Phizer, Merck & Co. и ассоциация PhRMA.

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Еще по одному миллиону долларов выделили компания Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), McDonald's, авиакомпания Delta Air Lines, Nvidia и Boeing.

Кроме того, выяснилось, что среди выдвинутых американским лидером на различные должности в администрации и ставших послами США в других странах тоже были щедрые доноры. Так, глава инвестиционной компании Stephens Inc. Уоррен Стивенс, выдвинутый на пост посла в Великобритании, потратил на инаугурацию Трампа четыре миллиона долларов. Бизнесмен Тилман Фертитта, предложенный в качестве посла в Италии, пожертвовал один миллион долларов, а кандидат на пост администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман — два миллиона долларов.