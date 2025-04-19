Раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа

Lenta.ru

Одна из крупнейших птицеводческих компаний в Соединенных Штатах Piligrim's Pride пожертвовала рекордные пять миллионов долларов на инаугурацию действующего американского президента Дональда Трампа. Такие данные раскрыла газета The Wall Street Journal, ознакомившаяся со списком доноров.

Раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа
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Также в числе спонсоров оказались криптовалютные компании: Ripple (около пяти миллионов долларов), Robinhood Markets (два миллиона долларов), Coinbase Inc. (один миллион долларов). Нефтяные предприятия также финансово поддержали инаугурационный комитет Трампа: Chevron (два миллиона долларов), Exxon Mobil, Occidental Petroleum и ConocoPhillips (по одному миллиону долларов каждое). Такие же суммы пожертвовали фармацевтические компании Bayer Corporation, Phizer, Merck & Co. и ассоциация PhRMA.

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Еще по одному миллиону долларов выделили компания Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), McDonald's, авиакомпания Delta Air Lines, Nvidia и Boeing.

Кроме того, выяснилось, что среди выдвинутых американским лидером на различные должности в администрации и ставших послами США в других странах тоже были щедрые доноры. Так, глава инвестиционной компании Stephens Inc. Уоррен Стивенс, выдвинутый на пост посла в Великобритании, потратил на инаугурацию Трампа четыре миллиона долларов. Бизнесмен Тилман Фертитта, предложенный в качестве посла в Италии, пожертвовал один миллион долларов, а кандидат на пост администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман — два миллиона долларов.

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